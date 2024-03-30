Каким будет первый государственный приют для собак и кошек в Петербурге

— Государственные приюты, безусловно, нужны, если они будут содержаться в достойном виде. Но пока неясно, кому в руки они попадут, кто будет ими управлять. Уже были печальные истории, как с приютом БАНО «ЭКО» в Москве, который превратился в концлагерь. Частным приютам государственные не помешают, если частные будут нормально финансировать. Сейчас они могут получить совсем маленькие субсидии, за которые нужно предоставлять отчеты. А расходы у приютов огромные. У нас за месяц 80 тысяч получилось только за отопление, еще 12 — за единичный вывоз мусора. Субсидии частникам очень нужны, но с ними все тяжело.