Каким будет первый государственный приют для собак и кошек в Петербурге

В Петербурге на общественные обсуждения выставили проект государственного приюта для животных. Еще в 2021 году власти пообещали построить домик для хвостатых на дороге на Металлострой. Кажется, дело наконец сдвинулось с места.
ВОЛЬЕРЫ И ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ.
Судя по документации, которой поделился Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), приюту отдадут участок 10 на упомянутой дороге. На территории в 2,8 га встанут двухэтажное административное здание с гардеробными, архивным помещением и даже конференц-залом. Одноэтажный ветеринарный пункт со стационарами, изоляторами для больных собак и кошек, процедурной и кабинетом ветеринара. Задумали на территории и одноэтажное здание карантина, где будут принимать новеньких хвостатых, отмывать их от грязи и блох и сажать на временную изоляцию. Естественно, кошек и собак будут держать раздельно. В том же здании появится еще и склад с лекарствами, а по соседству — постройки для хранения кормов и разного инвентаря.
Теперь к звериным «апартаментам». В приюте рассчитывают построить три корпуса для двухсот собак с уличными и теплыми вольерами, и один корпус для сотни кошек. О собачьих прогулках тоже позаботились: в плане имеются просторные площадки для выгула.
Саму территорию приюта оградят забором с тремя въездами: центральным, хозяйственным и санитарным, который будет вести в карантинную зону.
— Участок расположится в зеленом массиве, в относительной удаленности от жилой застройки. Предусмотрено благоустройство территории с организацией проезда автотранспорта (в том числе, пожарных автомобилей), а также тротуаров и пешеходных дорожек. Планируется озеленение и устройство площадки для отдыха, обустройство небольшой автостоянки для маломобильных людей, — говорится в проекте.
Только вот про точные сроки пока говорить нечего: в документации просят разрешение не на строительство приюта, а только на «условно разрешенный вид использования» куска земли. Два года назад в пресс-службе Смольного SPB.KP.RU говорили, что приют увидит свет не раньше 2024 года.
ТТХ ПРИЮТА.
2,8 га — площадь участка.
5 156 кв.м — площадь застройки.
4 276 — площадь озеленения.
300 животных — вместимость.
20 машиномест (2 из них для инвалидов).
5 велосипедных мест.
КОНКРЕТНО.
Изучить проект и подать к нему замечания и предложения можно до 5 апреля. Все материалы и документация уже выложены на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре, их можно посмотреть онлайн и там же, на сайте, отправить замечания.
А можно приехать в администрацию Колпинского района или в сам КГА, там подготовлены информационные стенды. В письменной форме подать предложения можно в адрес колпинской Комиссии по землепользованию и застройке.
СЛОВО ЭКСПЕРТУ.
Надежда НИКОЛАЕВА, руководитель двух приютов в межрегиональной благотворительной организации «ЗооЗащита»:
— Государственные приюты, безусловно, нужны, если они будут содержаться в достойном виде. Но пока неясно, кому в руки они попадут, кто будет ими управлять. Уже были печальные истории, как с приютом БАНО «ЭКО» в Москве, который превратился в концлагерь. Частным приютам государственные не помешают, если частные будут нормально финансировать. Сейчас они могут получить совсем маленькие субсидии, за которые нужно предоставлять отчеты. А расходы у приютов огромные. У нас за месяц 80 тысяч получилось только за отопление, еще 12 — за единичный вывоз мусора. Субсидии частникам очень нужны, но с ними все тяжело.
А что до количества приютов в городе… Главное не количество, а качество, соблюдение норм. Но надо менять в законе требования содержания приютов — ни один не может пройти законную проверку, когда требуются трехметровые потолки, разные входы и выходы для посетителей… И необходимо менять правила содержания животных дома, ужесточать наказание для нерадивых хозяев. Так животные не будут оказываться на улице.