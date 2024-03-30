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Спасатели обучают граждан, как нужно действовать в условиях землетрясения, взрыва и других ЧС. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. МЧС проводит тактические учения по республике. Спасатели уже побывали в школах, госучреждениях, крупных торговых точках, жилых комплексах и на предприятиях, где обучили граждан и ответственных за безопасность сотрудников правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации.

Источник: Podrobno.uz

Вместе с ними специалисты МЧС отработали возможные сценарии при землетрясении, пожаре, обнаружении бомбы, взрыве и других происшествиях.

Чтобы пробудить интерес у молодежи к профессии, сотрудники ведомства также провели «День открытых дверей» и конкурс «Юный спасатель».

Разъяснительная работа ведется в рамках месячника защиты от ЧС и гражданской обороны, который начался 15 марта и завершится 15 апреля.

Напомним, что правоохранителям Узбекистана поручили усилить охрану общественного порядка в местах массового пребывания населения.