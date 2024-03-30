Спасатели обучают граждан, как нужно действовать в условиях землетрясения, взрыва и других ЧС. Видео

Вместе с ними специалисты МЧС отработали возможные сценарии при землетрясении, пожаре, обнаружении бомбы, взрыве и других происшествиях.
Чтобы пробудить интерес у молодежи к профессии, сотрудники ведомства также провели «День открытых дверей» и конкурс «Юный спасатель».
Разъяснительная работа ведется в рамках месячника защиты от ЧС и гражданской обороны, который начался 15 марта и завершится 15 апреля.
Напомним, что правоохранителям Узбекистана поручили усилить охрану общественного порядка в местах массового пребывания населения.