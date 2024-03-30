Спасатели обучают граждан, как нужно действовать в условиях землетрясения, взрыва и других ЧС. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. МЧС проводит тактические учения по республике. Спасатели уже побывали в школах, госучреждениях, крупных торговых точках, жилых комплексах и на предприятиях, где обучили граждан и ответственных за безопасность сотрудников правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации.