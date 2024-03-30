С 30 марта между Ростовом и Азовом запустят речные перевозки на судах «Валдай»

Начиная с субботы, 30 марта, между Ростовом и Азовом начнут действовать речные перевозки на судах «Валдай». Об этом сообщили в азовской администрации.
Так, в первый день 30 марта, запланированы рейсы в 11.30 и 13.00. Предполагается, что время в пути составит один час. Первый рейс будет экскурсионный и обойдется в 500 рублей. Причем, оплатить можно только безналичным расчетом.
В воскресенье, 31 марта, рейс из Азова запланирован на 7.30. Его стоимость — 250 рублей.
Начиная с апреля, между городами будет курсировать по четыре рейса из Ростова. И столько же — в обратном направлении. Однако пока расписания поездок еще нет, его только делают.
Все по Дону будет курсировать два судна «Валдай» вместимостью по 45 пассажиров.