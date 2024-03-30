Студенты из Узбекистана получат стипендии для обучения в университетах Китая

До конца ноября каждого года китайская сторона будет предоставлять список высших учебных заведений, в которых граждане Узбекистана могут учиться в Китае, а также информацию об условиях и требованиях стипендиальных программ.
Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана, в свою очередь, сформирует списки студентов, рекомендуемых для обучения в университетах Синьцзян-Уйгурского автономного района..
Все кандидаты на обучение в Китае должны иметь определенный уровень владения китайским языком. При необходимости для студентов, рекомендованных на стипендию, могут быть организованы языковые курсы..
По первоначальному соглашению стипендии предназначены для покрытия стоимости обучения, оплаты жилья, страховых взносов (включая медстраховку) и части расходов на проживание.
Напомним, на днях президент Шавкат Мирзиёев обсудил с делегацией КНР вопросы практического взаимодействия регионов Узбекистана с СУАР. Среди приоритетных направлений — инновационные технологии, сельское и водное хозяйство, транспорт и логистика, банковско-финансовый сектор, образование и традиционная медицина.