В воскресенье в Симферополе перекроют проспект Кирова

В воскресенье, 31 марта, на проспекте Кирова в Симферополе ограничат движение транспорта по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Правую полосу перекроют на участке от улицы Зои Жильцовой до площади Куйбышева и от площади Куйбышева в сторону площади Советской. Ограничения начнут действовать с половины восьмого утра. Такие меры приняты в связи с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в полночь.
— Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу, — говорится в сообщении.