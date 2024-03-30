В воскресенье в Симферополе перекроют проспект Кирова

Правую полосу перекроют на участке от улицы Зои Жильцовой до площади Куйбышева и от площади Куйбышева в сторону площади Советской. Ограничения начнут действовать с половины восьмого утра. Такие меры приняты в связи с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в полночь.