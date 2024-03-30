С 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи экзаменов на права, сообщает пресс-служба МВД России.
Внесены соответствующие изменения в ведомственный приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
Так, теперь снижено количество выставляемых штрафных баллов. В случае, когда сдающий на права начинает движение, не пристегнув ремень безопасности, ему будет выставлено четыре балла, и экзамен будет продолжен (до этого экзамен сразу заканчивался).
Также увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом.
Инструктор автошколы при приеме экзамена теперь может сидеть на дублирующих педалях в случае, если в автомобиле установлен датчик их использования.
В числе изменений — увеличение срока пересдачи для экзаменуемых, не сдавших один из экзаменов с трех попыток.
Следующий экзамен будет назначаться не ранее чем через шесть и не позднее девяти месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена (до этого было не ранее чем через один и не позднее трех месяцев).
Отмечается, что введение указанной нормы позволит повысить заинтересованность автошкол и курсантов в осуществлении полноценного обучения и подготовки к сдаче экзаменов.