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С 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи экзаменов на права

МВД России внесены соответствующие изменения в ведомственный приказ.

С 1 апреля вступят в силу новые правила сдачи экзаменов на права, сообщает пресс-служба МВД России.

Внесены соответствующие изменения в ведомственный приказ, регламентирующий порядок проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Так, теперь снижено количество выставляемых штрафных баллов. В случае, когда сдающий на права начинает движение, не пристегнув ремень безопасности, ему будет выставлено четыре балла, и экзамен будет продолжен (до этого экзамен сразу заканчивался).

Также увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом.

Инструктор автошколы при приеме экзамена теперь может сидеть на дублирующих педалях в случае, если в автомобиле установлен датчик их использования.

В числе изменений — увеличение срока пересдачи для экзаменуемых, не сдавших один из экзаменов с трех попыток.

Следующий экзамен будет назначаться не ранее чем через шесть и не позднее девяти месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена (до этого было не ранее чем через один и не позднее трех месяцев).

Отмечается, что введение указанной нормы позволит повысить заинтересованность автошкол и курсантов в осуществлении полноценного обучения и подготовки к сдаче экзаменов.

ГИБДД