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Где в Кишиневе знатно затариться: ярмарки выходного дня ждут горожан

Публикуем полный список локаций, где можно купить свежую продукцию по доступным ценам.

Источник: Комсомольская правда

В эти выходные, 30 и 31 марта, в некоторых секторах столицы будут организованы ярмарки с отечественной продукцией.

В секторе Буюканы, на бульваре Штефана чел Маре, 103 (возле кинотеатра «Patria Loteanu») в выходные дни пройдёт ярмарка Yard Sale.

В секторе Ботаника, на бул. Дачия, 26 в субботу и воскресенье будет проходить ярмарка отечественных производителей.

В парке «Долина Роз», на центральной аллее, 30 марта можно будет посетить весеннюю ярмарку.

В секторе Чеканы, на перекрестке бул. Мирча чел Бэтрын и ул. П. Заднипру.