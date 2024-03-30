Где в Кишиневе знатно затариться: ярмарки выходного дня ждут горожан

В эти выходные, 30 и 31 марта, в некоторых секторах столицы будут организованы ярмарки с отечественной продукцией.
В секторе Буюканы, на бульваре Штефана чел Маре, 103 (возле кинотеатра «Patria Loteanu») в выходные дни пройдёт ярмарка Yard Sale.
В секторе Ботаника, на бул. Дачия, 26 в субботу и воскресенье будет проходить ярмарка отечественных производителей.
В парке «Долина Роз», на центральной аллее, 30 марта можно будет посетить весеннюю ярмарку.
В секторе Чеканы, на перекрестке бул. Мирча чел Бэтрын и ул. П. Заднипру.