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В Самаре на Московском шоссе возведут 8-этажную парковку

Площадь многоуровневого гаража будет больше 22 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Городские власти согласовали решение об архитектурном облике нового объекта 29 марта 2024 года.

Решено построить восьмиэтажный паркинг площадью 22 650 квадратных метров в непосредственной близости бизнес-центра «Скала» на Московском шоссе.

Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства не вызвал нареканий у городских властей. Его посчитали удовлетворяющим требованиям, указанным в регламенте Правил землепользования и застройки Самары.

Когда жители прилегающих домов и обитатели бизнес-центра смогут воспользоваться новой современной пока неизвестно.

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