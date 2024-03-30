В Самаре на Московском шоссе возведут 8-этажную парковку

Городские власти согласовали решение об архитектурном облике нового объекта 29 марта 2024 года.
Решено построить восьмиэтажный паркинг площадью 22 650 квадратных метров в непосредственной близости бизнес-центра «Скала» на Московском шоссе.
Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства не вызвал нареканий у городских властей. Его посчитали удовлетворяющим требованиям, указанным в регламенте Правил землепользования и застройки Самары.
Когда жители прилегающих домов и обитатели бизнес-центра смогут воспользоваться новой современной пока неизвестно.