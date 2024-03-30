ГАТИ предупредила о перекрытии улиц в шести районах Петербурга

Так, в Василеостровском районе с 31 марта по 2 апреля из-за реконструкции теплосетей закрывается движение транспорта по боковому проезду улицы Кораблестроителей между домом № 36/1 и домом № 38.
В Центральном районе с начала апреля и по 13 октября 2025 года из-за работ по устройству временного ограждения ограничат движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Итальянской улицы до Инженерной улицы. Также ограничения коснутся участка Инженерной улицы от набережной канала Грибоедова до площади Искусств.
В Кировском районе с 1 по 10 апреля из-за прокладки канализации будет закрыто движение по улице Стойкости от пересечения с улицей Генерала Симоняка до дома № 18 корпус 1А на улице Стойкости.
В Колпинском районе будут проводить шумозащитные работы. В связи с этим с 1 апреля по 31 июля ограничивается движение транспорта по Клубной улице в поселке Петро-Славянка.
С 1 апреля по 15 мая будут идти работы по прокладке теплосетей в Красногвардейском районе. Там ограничат движение на улице Помяловского. В Петроградском районе с 31 марта по 18 апреля ограничения коснутся Петрозаводской улицы, также закроют Лодейнопольскую улицу.