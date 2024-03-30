ГАТИ предупредила о перекрытии улиц в шести районах Петербурга

В Центральном районе с начала апреля и по 13 октября 2025 года из-за работ по устройству временного ограждения ограничат движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Итальянской улицы до Инженерной улицы. Также ограничения коснутся участка Инженерной улицы от набережной канала Грибоедова до площади Искусств.