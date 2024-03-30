В Ростовской области в апреле температура воздуха поднимется до +25 градусов

Подробный прогноз погоды на месяц сообщила начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.
В апреле средняя месячная температур воздуха и месячное количество осадков будет около нормы.
В первую декаду апреля воздух прогреется +10…+15 градусов. По югу ожидается потепление до +23 градусов. В некоторые дни будут идти дожди.
Температура воздуха во вторую декаду месяца поднимется до +13…+18 градусов. Временами будут идти дожди.
В третью декаду в Ростовской области столбики термометров днем поднимутся до +15…+20 градусов днем, по ночам до +15…+20 градусов. В некоторые дни потеплеет до +25 градусов. Также синоптики прогнозируют осадки.