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В Ростовской области в апреле температура воздуха поднимется до +25 градусов

В Ростовской области в апреле ожидается аномальное потепление.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 75% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Подробный прогноз погоды на месяц сообщила начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

В апреле средняя месячная температур воздуха и месячное количество осадков будет около нормы.

В первую декаду апреля воздух прогреется +10…+15 градусов. По югу ожидается потепление до +23 градусов. В некоторые дни будут идти дожди.

Температура воздуха во вторую декаду месяца поднимется до +13…+18 градусов. Временами будут идти дожди.

В третью декаду в Ростовской области столбики термометров днем поднимутся до +15…+20 градусов днем, по ночам до +15…+20 градусов. В некоторые дни потеплеет до +25 градусов. Также синоптики прогнозируют осадки.