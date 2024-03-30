Что произошло на мастер-классе Этери Тутберидзе в Челябинске

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и вице-чемпионка Олимпийских Игр Александра Трусова провели мастер-класс для спортсменов из Челябинска. Вместе с юными звездочками они опробовали лед арены «Трактор» перед шоу «Чемпионы на льду».
— Честно, формат мастер-классов — вообще один из моих самых любимых интерактивов. Я и сама в них участвовала, и с радостью наблюдаю, как это делают другие. Такие МК будут в каждом городе, — отметил представитель команды Этери Тутберидзе.
Накануне вечером команда Этери Тутберидзе прибыла Челябинск, где 30 марта стартует тур шоу «Чемпионы на льду». Именитые и титулованные фигуристы выступят для южноуральцев с новыми номерами. Ранее о премьере своего показательного выступления сообщила чемпионка России Аделия Петросян. Помимо этого, по прибытию в Челябинск спортсменка призналась, чего ей не хватило в аэропорту.