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Минские пляжи готовят к сезону — вот что нового появится

Столичные пляжи сейчас активно подготавливают к летнему сезону. Об этом рассказала начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД Минского лесопаркового хозяйства Марина Макарова, пишет агентство «Минск-Новости».

Источник: Смартпресс

На побережье Заславского водохранилища устанавливают деревянную беседку. В этом году планируется смонтировать 22 таких же.

Специалисты «Минсклеспаркхоза» установили новые деревянные столы, которые рассчитаны на четыре человека.

Также появится еще 220 лежаков — в дополнение к тем 1500, которые установили ранее.

«На наиболее популярных пляжах увеличим количество биотуалетов. В 2024-ом суммарно их будет на 10 больше, чем в прежние годы, — 74, в том числе 2 — для людей с ограниченными возможностями», — заявила Макарова.

Пляж № 1 Заславского водохранилища, который пострадал от урагана прошлым летом, планируют сделать территорией активного отдыха. Оборудованием его наполнят постепенно.

На пляже № 2 водохранилища Дрозды, что в районе ул. Тихой, заменят старый детский игровой комплекс. Они также появятся на пляже № 3 Минского моря и № 2 Цнянского водохранилища.

Минское лесопарковое хозяйство содержит 20 пляжей на водохранилищах Дрозды, Криница, Цнянское и Заславское.