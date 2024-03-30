Минские пляжи готовят к сезону — вот что нового появится

На побережье Заславского водохранилища устанавливают деревянную беседку. В этом году планируется смонтировать 22 таких же.
Специалисты «Минсклеспаркхоза» установили новые деревянные столы, которые рассчитаны на четыре человека.
Также появится еще 220 лежаков — в дополнение к тем 1500, которые установили ранее.
«На наиболее популярных пляжах увеличим количество биотуалетов. В 2024-ом суммарно их будет на 10 больше, чем в прежние годы, — 74, в том числе 2 — для людей с ограниченными возможностями», — заявила Макарова.
Пляж № 1 Заславского водохранилища, который пострадал от урагана прошлым летом, планируют сделать территорией активного отдыха. Оборудованием его наполнят постепенно.
На пляже № 2 водохранилища Дрозды, что в районе ул. Тихой, заменят старый детский игровой комплекс. Они также появятся на пляже № 3 Минского моря и № 2 Цнянского водохранилища.
Минское лесопарковое хозяйство содержит 20 пляжей на водохранилищах Дрозды, Криница, Цнянское и Заславское.