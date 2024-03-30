Минские пляжи готовят к сезону — вот что нового появится

Также появится еще 220 лежаков — в дополнение к тем 1500, которые установили ранее.



«На наиболее популярных пляжах увеличим количество биотуалетов. В 2024-ом суммарно их будет на 10 больше, чем в прежние годы, — 74, в том числе 2 — для людей с ограниченными возможностями», — заявила Макарова.