С 30 марта в Казани изменили маршрут троллейбуса № 7

Там также отметили, что измененная часть маршрута проходит по улицам Пушкина, Татарстан и Девятаева. Поэтому у троллейбуса № 7 появились новые остановки — «Ул. Г. Тукая», «Ул. Татарстан», «Ул. К. Тинчурина», «Автовокзал» и «Речной порт». Обещается, что при всем этом количетсво единиц транспорта на маршруте не изменится, как и интервал их движения, который сейчас составляет от 10 до 11 минут.