В Воронеже на ремонт дорог после зимы направят 100 млн рублей

— Сейчас асфальтобетонные заводы запущены и вышли на штатный режим. Температура покрытия позволяет приступать к работам, — сообщил градоначальник.
Воронежских автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям, которые неизбежно последуют в связи с дорожными работами.
Также мэр поручил ускорить работы по уборке дорожно-уличной сети от остатков пескосмеси, с помощью которой в зимний период спасались от гололеда. Снег давно растаял, а на улицах областного центра все еще остается грязь. Чтобы активизировать уборку, власти планируют нанять дополнительные силы.