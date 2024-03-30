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В Воронеже на ремонт дорог после зимы направят 100 млн рублей

На первый этап ремонта дорог после зимы в Воронеже направят 100 млн рублей. Об этом рассказал 30 марта мэр города Вадим Кстенин.

Источник: 36on.ru

— Сейчас асфальтобетонные заводы запущены и вышли на штатный режим. Температура покрытия позволяет приступать к работам, — сообщил градоначальник.

Воронежских автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям, которые неизбежно последуют в связи с дорожными работами.

Также мэр поручил ускорить работы по уборке дорожно-уличной сети от остатков пескосмеси, с помощью которой в зимний период спасались от гололеда. Снег давно растаял, а на улицах областного центра все еще остается грязь. Чтобы активизировать уборку, власти планируют нанять дополнительные силы.

ЖКХ