В Воронеже на ремонт дорог после зимы направят 100 млн рублей

Также мэр поручил ускорить работы по уборке дорожно-уличной сети от остатков пескосмеси, с помощью которой в зимний период спасались от гололеда. Снег давно растаял, а на улицах областного центра все еще остается грязь. Чтобы активизировать уборку, власти планируют нанять дополнительные силы.