Сотрудники Таможенной службы Молдовы тестируют нательные камеры: Теперь взятку безнаказанно не дашь

Таможенная служба начала пилотный проект по тестированию стационарного оборудования и 24 нательных камер 4G, которыми будут оснащены сотрудники первой и второй линии контроля.
Проект стартовал на таможенном посту Леушены. Сотрудники таможни прошли обучение использованию камер и их функциям. Оборудование призвано повысить уровень безопасности сотрудников таможни в процессе выявления и документирования случаев контрабанды и нарушения таможенного законодательства, пишет moldpres.md.
Видеозапись будет в обязательном порядке начинаться при расследовании преступлений и правонарушений на месте, проведении обысков и при возникновении угрозы жизни и безопасности сотрудника. Впоследствии видеозаписи могут использоваться в качестве доказательств для установления наличия или отсутствия нарушений закона.