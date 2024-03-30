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Сотрудники Таможенной службы Молдовы тестируют нательные камеры: Теперь взятку безнаказанно не дашь

Таможенная служба начала пилотный проект по тестированию стационарного оборудования и 24 нательных камер 4G, которыми будут оснащены сотрудники первой и второй линии контроля.

Источник: Комсомольская правда

Таможенная служба начала пилотный проект по тестированию стационарного оборудования и 24 нательных камер 4G, которыми будут оснащены сотрудники первой и второй линии контроля.

Проект стартовал на таможенном посту Леушены. Сотрудники таможни прошли обучение использованию камер и их функциям. Оборудование призвано повысить уровень безопасности сотрудников таможни в процессе выявления и документирования случаев контрабанды и нарушения таможенного законодательства, пишет moldpres.md.

Видеозапись будет в обязательном порядке начинаться при расследовании преступлений и правонарушений на месте, проведении обысков и при возникновении угрозы жизни и безопасности сотрудника. Впоследствии видеозаписи могут использоваться в качестве доказательств для установления наличия или отсутствия нарушений закона.