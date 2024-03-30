Сотрудники Таможенной службы Молдовы тестируют нательные камеры: Теперь взятку безнаказанно не дашь

Видеозапись будет в обязательном порядке начинаться при расследовании преступлений и правонарушений на месте, проведении обысков и при возникновении угрозы жизни и безопасности сотрудника. Впоследствии видеозаписи могут использоваться в качестве доказательств для установления наличия или отсутствия нарушений закона.