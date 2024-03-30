Волгоградцев восхитила «парящая» после дождя Волга

30 марта жители Волгограда с восхищением наблюдают, как над рекой поднимается красивый пар. На фоне голубого неба с белыми облаками вид с центральной набережной открывается вдохновляющий, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
«Над Волгой после дождя такое испарение. Очень красиво выглядит», — рассказали очевидцы.
Напомним, что Волга и ранее «кипела». Правда, зимой. Тогда причиной такого явления стали резкие перепады температуры, которые создают эффект испарения с водной поверхности. Эксперты еще сравнивают это с паром, который выходит при выдохе на морозе.