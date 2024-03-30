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Волгоградцев восхитила «парящая» после дождя Волга

Дожди в конце первого весеннего месяца вызвали необычное природное явление на Волге.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 81% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

30 марта жители Волгограда с восхищением наблюдают, как над рекой поднимается красивый пар. На фоне голубого неба с белыми облаками вид с центральной набережной открывается вдохновляющий, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«Над Волгой после дождя такое испарение. Очень красиво выглядит», — рассказали очевидцы.

Напомним, что Волга и ранее «кипела». Правда, зимой. Тогда причиной такого явления стали резкие перепады температуры, которые создают эффект испарения с водной поверхности. Эксперты еще сравнивают это с паром, который выходит при выдохе на морозе.