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Национальный парк имени В. А. Лебедева появится в Нижегородской области

Общая площадь парка составит более 65 тысяч га.

Национальный парк «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева появится в Нижегородской области. Общая площадь парка составит более 65 тысяч га. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.

Особо охраняемая природная территория будет расположена на территории Шарангского, Лысковского, Воскресенского, Кстовского, Сосновского, Воротынского и Перевозского районов Нижегородской области, а также городов Бор и Арзамас.

Создание национального парка позволит сохранить природные комплексы, памятники археологии, истории и культуры, а также поспособствует развитию экологического туризма.

Напомним, в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 общественных пространств. 29 мест, которые ждет перезагрузка, находятся в Нижнем Новгороде, остальные — в районах области.

экология