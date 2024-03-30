Национальный парк имени В. А. Лебедева появится в Нижегородской области

Национальный парк «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева появится в Нижегородской области. Общая площадь парка составит более 65 тысяч га. Об этом сообщается в телеграм-канале Правительства РФ.
Особо охраняемая природная территория будет расположена на территории Шарангского, Лысковского, Воскресенского, Кстовского, Сосновского, Воротынского и Перевозского районов Нижегородской области, а также городов Бор и Арзамас.
Создание национального парка позволит сохранить природные комплексы, памятники археологии, истории и культуры, а также поспособствует развитию экологического туризма.
Напомним, в Нижегородской области в 2024 году благоустроят 85 общественных пространств. 29 мест, которые ждет перезагрузка, находятся в Нижнем Новгороде, остальные — в районах области.