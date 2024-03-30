Весной в Ташкенте запланированы два плановых отключения горячей воды

В период с 1 апреля до 31 мая планируется на 2 дня отключить локальные котельные Veolia Energy Tashkent.
В эти дни специалисты компании проведут полную ревизию и проверку систем электроснабжения, демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках.
Также в период с 15 апреля до 31 мая на четыре дня отключат центральные котельные всех трех тепловырабатывающих предприятий — «Тошкент иссиклик маркази», «Ташкентская ТЭЦ» и Veolia Energy Tashkent.
Компания планирует провести ремонт и техническое обслуживание системы горячего водоснабжения — заменить устаревшие коммуникации, модернизировать тепловые сети для более эффективного и надежного теплоснабжения в будущем отопительном сезоне.
Более детальный график отключений будет опубликован позже.