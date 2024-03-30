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Весной в Ташкенте запланированы два плановых отключения горячей воды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Veolia Energy Tashkent проведет весной плановые работы. На некоторое время жители останутся без горячей воды, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В период с 1 апреля до 31 мая планируется на 2 дня отключить локальные котельные Veolia Energy Tashkent.

В эти дни специалисты компании проведут полную ревизию и проверку систем электроснабжения, демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках.

Также в период с 15 апреля до 31 мая на четыре дня отключат центральные котельные всех трех тепловырабатывающих предприятий — «Тошкент иссиклик маркази», «Ташкентская ТЭЦ» и Veolia Energy Tashkent.

Компания планирует провести ремонт и техническое обслуживание системы горячего водоснабжения — заменить устаревшие коммуникации, модернизировать тепловые сети для более эффективного и надежного теплоснабжения в будущем отопительном сезоне.

Более детальный график отключений будет опубликован позже.