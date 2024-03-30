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Из-за паводков на казахстанско-российской границе скопились машины

Пограничная служба КНБ рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 мар — Sputnik. В связи со сложной паводковой ситуацией в нескольких регионах Казахстана на границе с Россией образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.

В частности, в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях, на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения.

Пограничная служба КНБ информируя об образовании скоплений перед пунктами пропуска на данных участках границы рекомендует корректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.

Паводки в Казахстане. Ситуация в регионах

На контроле Республиканского штаба находится 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская область.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 3,5 млн. м3 талой воды, проведена укладка более 300 тыс. мешкотар и 45 тонн инертного материала.

28 марта режим ЧС был объявлен в Аркалыке и двух районах Костанайской области.

29 марта также режим ЧС природного характера местного масштаба из-за паводков объявили в Аксуатском районе Абайской области.

Помимо этого, еще в трех районах Актюбинской области и самом областном центре также объявили режим ЧС. По данным акимата области, под угрозой подтопления пять сел: Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай. Село Екпетал полностью затоплено, также весенние паводки создают большие трудности и для Уилского района.

Позднее режим ЧС ввели в Кокшетау в связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты.