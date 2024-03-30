Из-за паводков на казахстанско-российской границе скопились машины

Помимо этого, еще в трех районах Актюбинской области и самом областном центре также объявили режим ЧС. По данным акимата области, под угрозой подтопления пять сел: Каратал, Карасу, Амангельды, Карасу, Коптогай. Село Екпетал полностью затоплено, также весенние паводки создают большие трудности и для Уилского района.