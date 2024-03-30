В Екатеринбурге открыт сезон электросамокатов

В Екатеринбурге начался сезон электросамокаты. Утром 30 марта транспорт появился на улицах города. Информацию о старте сезона «КП-Екатеринбург» подтвердили и в пресс-службе сервиса по прокату самокатов.
Отмечается, что в этом году на улицах Екатеринбурга станет еще больше электросамокатов. Всего выставят семь тысяч экземпляров, это на тысячу больше, чем в 2023 году. Также компания начала обновление парка.
— Последняя разработка мирового лидера в отрасли производства средств микромобильности Ninebot-Segway. Это улучшенная версия, включающая технические и дизайн обновления, — сообщили в сервисе проката.
Преимуществом новых самокатов являются усиленные нагрузочные узлы. Так отклик на нажатие газа станет мягче. Это повлияет на стиль вождения и безопасность горожан. В 2024 году часть самокатов будет оснащена шлемами. К слову, это никак не повлияет на стоимость поездки.