На Кубани ожидается аномально теплый апрель

По прогнозам Гидрометцентра, с мая по июль в Краснодарском крае температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах нормы. При этом в августе на Кубани синоптики прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха в последний месяц лета не поднимется выше многолетних показателей.