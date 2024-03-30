На Кубани ожидается аномально теплый апрель

По прогнозам Гидрометцентра, с мая по июль в Краснодарском крае температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах нормы. При этом в августе на Кубани синоптики прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха в последний месяц лета не поднимется выше многолетних показателей.
Сентябрь в регионе ожидается сухим. На большей части края в это время года, а также на Черноморских курортах температура будет в рамках нормальных значений.
Однако синоптики подчеркнули, что прогнозы на длительные сроки сбываются примерно на 70% и считаются «вероятностными». Они будут корректироваться с помощью краткосрочных прогнозов.