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На Кубани ожидается аномально теплый апрель

В Краснодарском крае в апреле прогнозируется аномально теплая погода, при этом ожидается дефицит осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 81% 757 мм рт. ст. +9°

По прогнозам Гидрометцентра, с мая по июль в Краснодарском крае температура воздуха и количество осадков ожидаются в пределах нормы. При этом в августе на Кубани синоптики прогнозируют сильные дожди. Температура воздуха в последний месяц лета не поднимется выше многолетних показателей.

Сентябрь в регионе ожидается сухим. На большей части края в это время года, а также на Черноморских курортах температура будет в рамках нормальных значений.

Однако синоптики подчеркнули, что прогнозы на длительные сроки сбываются примерно на 70% и считаются «вероятностными». Они будут корректироваться с помощью краткосрочных прогнозов.