В Братске ведется проектирование газопровода на левом берегу города

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил областному министерству жилищной политики и энергетики определить потребность и объёмы поставок газа для газификации левого берега Братска. Проблемы газификации обсудили на встрече, посвященной реализации федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология». Встреча прошла в областном центре под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.