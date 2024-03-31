В Братске ведется проектирование газопровода на левом берегу города

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил областному министерству жилищной политики и энергетики определить потребность и объёмы поставок газа для газификации левого берега Братска. Проблемы газификации обсудили на встрече, посвященной реализации федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология». Встреча прошла в областном центре под председательством замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константина Цыганова. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В совещании также приняли участие депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Мария Василькова, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максим Корольков, представители проектного офиса, аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, Минэнерго России, госкорпорации «Ростех», ПАО «Газпром», ПАО «НК “Роснефть”, Эн+Групп, Байкальской энергетической компании, администраций городов-участников проекта “Чистый воздух”.
«Чтобы решить поставленные президентом задачи по существенному снижению загрязнения воздуха, в Братске существует комплексный план мер по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденный зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко. При реализации этого плана были проведены мероприятия, которые позволили уменьшить совокупный объём выбросов в 2023 году почти на 10%», — сообщил Игорь Кобзев.
Кроме того, в город поставили 140 единиц экологичного общественного транспорта и дорожно-коммунальной техники, построили 66 километров газораспределительных сетей в Правобережном районе. Крупные промышленные предприятия Братска вложили более 11 млрд рублей в мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ.
«Сегодня мы вместе со всеми заинтересованными участниками проекта обсудили догазификацию Братска. По итогам 2023 года мы уже наблюдаем существенный результат. Однако для исполнения поручения президента необходимо решать задачу и по газификации левобережной части», — рассказал Константин Цыганов.
По его словам, работу планируется продолжать в штабном режиме. Совместно с правительством региона и заинтересованными организациями в первую очередь будет проработан вопрос юридической фиксации требуемых объёмов потребления и возможных объёмов поставки газа.