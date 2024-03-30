Католики освящают куличи к Пасхе в минском костеле Святого Роха

Пасха — один из главных христианских праздников, посвященный воскресению Иисуса Христа. Вечером, накануне праздника, в храмах будет зажжен благодатный огонь. Торжественное пасхальное богослужение начнется с вечера и завершится утром крестным ходом. Перед этим священнодействием верующие приходят к храму освящать праздничную трапезу — куличи, творожные пасхи, крашеные яйца.