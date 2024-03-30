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Католики освящают куличи к Пасхе в минском костеле Святого Роха

Католическая Пасха в этом году приходится на воскресенье 31 марта, к светлому празднику верующие традиционно идут в храмы освящать кушанья ― куличи, творожные кексы, крашеные яйца.

Источник: Sputnik.by

Пасха — один из главных христианских праздников, посвященный воскресению Иисуса Христа. Вечером, накануне праздника, в храмах будет зажжен благодатный огонь. Торжественное пасхальное богослужение начнется с вечера и завершится утром крестным ходом. Перед этим священнодействием верующие приходят к храму освящать праздничную трапезу — куличи, творожные пасхи, крашеные яйца.

Корреспонденты Sputnik перед католической Пасхой побывали в костеле Святого Роха (Троицком Золотогорском костеле) в историческом квартале Золотая Горка в центре Минска. Верующие с праздничными пасхальными корзинами приходят сюда семьями, чтобы освятить пищу и получить благословение перед Пасхой.

Традиции празднования Пасхи у католиков и православных во многом совпадают. Одна из них ― соблюдение Великого поста, которое заканчивается с наступлением праздника. Католический пост перед Пасхой считается менее строгим, в частности, верующим большую часть поста разрешается употреблять молочные продукты.

В сам праздник Пасхи семьи по традиции идут в храмы, а затем собираются вместе за праздничным столом.