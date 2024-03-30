В Казани к экстрим-парку «УРАМ» решили запустить общественный транспорт

Во время встречи с жителями Казани в экстрим-парке «УРАМ» заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев сообщил, что к этому пространству будет запущен общественный транспорт. Но улица Подлужная около парка узкая для полноценных маневров больших автобусов, поэтому рассматривается другой вид транспорта. Тем не менее новый маршрут начнет работать уже в этом году.