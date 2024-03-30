В Омскую область уже возвращаются перелетные птицы

На территорию Омской области с зимовок стали возвращаться перелетные птицы. Скворцов и грачей заметили в южных районах области и в Омске, хотя раньше эти птицы прилетали в Сибирь в середине апреля.
Об этом орнитолог Детского экоцентра Константин Яковлев рассказал «Вечернему Омску». Также в Омске видели чаек-хохотуний и зеленушек, а в Омском районе — лебедей-кликунов.
Основная масса перелетных птиц, по прогнозу эксперта, вернется в Омск в середине апреля. В целом через наш регион мигрирует 11 видов птиц. В мае ожидается прилет ласточек, стрижей и иволги.
Пока погода в регионе не устойчива — оттепель чередуется с минусовыми температурами.