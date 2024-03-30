В МЧС предупредили о первых грозах в Петербурге

1 апреля в Петербурге и Ленинградской области могут пройти первые грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
— 31 марта — 1 апреля в большинстве районов будет наблюдаться небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, — сообщили в ведомстве. — 1 апреля — местами грозы.
В ведомстве отмечают, что метеорологическая обстановка будет способствовать повышению вероятности ДТП, аварий на транспорте и сетях.
— Повышается вероятность авиапроисшествий, изменений в расписании движения воздушных судов на территории Ленинградской области из-за тумана и гроз, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях.
Кроме того, в регионе по-прежнему представляет угрозу тонкий лед. В городе до 15 апреля действует запрет на выход на лед.