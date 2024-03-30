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В МЧС предупредили о первых грозах в Петербурге

В ведомстве сообщили о дождях, которые накроют город 1 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +13° 1 м/с 58% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

1 апреля в Петербурге и Ленинградской области могут пройти первые грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

— 31 марта — 1 апреля в большинстве районов будет наблюдаться небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и в первой половине дня в отдельных районах туман, — сообщили в ведомстве. — 1 апреля — местами грозы.

В ведомстве отмечают, что метеорологическая обстановка будет способствовать повышению вероятности ДТП, аварий на транспорте и сетях.

— Повышается вероятность авиапроисшествий, изменений в расписании движения воздушных судов на территории Ленинградской области из-за тумана и гроз, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. — Повышается вероятность возникновения происшествий на акваториях.

Кроме того, в регионе по-прежнему представляет угрозу тонкий лед. В городе до 15 апреля действует запрет на выход на лед.