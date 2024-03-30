Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах страны и столице..

В Акмолинской области, на гидрологическом посту река Силеты — село Изобильное отмечается повышение уровня воды: за 4 часа уровень вырос на 12 см, с прохождением ледохода. Подъём уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с балок и полей выше по течению, а также сбросами с Силетинского водохранилища. На гидрологическом посту ожидается дальнейшее повышение уровня воды за счёт увеличения сбросов с водохранилища, а также добегания талого стока, образование заторных явлений, возможно превышение критической отметки. При превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населённых пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в самом поселке и ниже по течению реки, а также находящиеся в пойменных участках реки.

С 30 марта по 5 апреля 2024 года в связи с прогнозом сохранения положительных среднесуточных температур воздуха и прогнозом смешанных осадков, а также добеганием талого стока с верховьев рек, полей и балок, по Акмолинской области ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, преимущественно в Кокшетау, а также в Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Шортандинском и Зерендинском районах, при этом сохраняется угроза разливов, подтоплений, повышений уровней воды до критических отметок, возможно превышение критических отметок, а также подтопления жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.