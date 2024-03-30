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До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье

В отдельных районах республики возможны кратковременные дожди, но все они пройдут в утреннее время.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Температура воздуха продолжит постепенно расти в Беларуси в предстоящее воскресенье, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики отмечают, что максимальная дневная температура воздуха в отдельных районах сможет достичь 25 градусов выше нуля.

В течение всего дня ожидается облачная с прояснениями погода. Серьезных осадков не прогнозируется, но в утренние часы есть вероятность кратковременных дождей в отдельных областях страны.

Также утром и в ночные часы возможен небольшой туман.

Ветер, согласно прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, южный слабый с усилением до умеренного, днем местами порывистый.

В ночное время температура воздуха будет держаться в диапазоне от 6 до 12 градусов тепла, а днем столбики термометров остановятся на отметке +19..+25 градусов.