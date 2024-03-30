До 25 градусов тепла ожидается в Беларуси в воскресенье

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Температура воздуха продолжит постепенно расти в Беларуси в предстоящее воскресенье, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики отмечают, что максимальная дневная температура воздуха в отдельных районах сможет достичь 25 градусов выше нуля.
В течение всего дня ожидается облачная с прояснениями погода. Серьезных осадков не прогнозируется, но в утренние часы есть вероятность кратковременных дождей в отдельных областях страны.
Также утром и в ночные часы возможен небольшой туман.
Ветер, согласно прогнозам синоптиков, будет юго-восточный, южный слабый с усилением до умеренного, днем местами порывистый.
В ночное время температура воздуха будет держаться в диапазоне от 6 до 12 градусов тепла, а днем столбики термометров остановятся на отметке +19..+25 градусов.