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Стало известно, какой погоды стоит ожидать волгоградцам на следующей неделе

В регионе установится весеннее тепло до +19 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +13° 1 м/с 58% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: Волгоградская правда

В регионе установится весеннее тепло до +19 градусов.

Согласно прогнозу портала «Гисметео», начало недели пройдет при максимально высокой температуре — столбики термометров будут показывать +19 градусов днем. Во вторник и среду также ожидается похожая погода: +17 и +18 градусов.

Ненамного снизится температура в последующие дни, в четверг, пятницу и субботу, она составит в среднем +10…+13 градусов. В последний день недели волгоградцы снова могут рассчитывать на тепло, столбики термометров покажут +16 градусов.

Дождь прогнозируется только в четверг, 4 апреля. В остальные дни ожидается в основном малооблачная и облачная погода.