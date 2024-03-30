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Циклон «Матильда» принесет на Средний Урал мокрый снег и дождь

Свердловскую область 31 марта накроет мокрый снег и дождь.

Сейчас в Ричмонде: +13° 1 м/с 58% 758 мм рт. ст. +9°
Источник: МК.RU Екатеринбург

В регион зайдет циклон «Матильда», идущий вдоль арктического побережья Баренцева моря.

«В воскресенье через территорию Среднего Урала пройдет система атмосферных фронтов, связанная с циклоном “Матильда”. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя (до 2−5 мм за сутки)», — рассказал автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Он отметил, что снег наиболее вероятен в западных северных и районах области.

Как сообщалось ранее, спасатели предупреждали свердловчан о сильных метелях 27 марта.