Циклон «Матильда» принесет на Средний Урал мокрый снег и дождь

«В воскресенье через территорию Среднего Урала пройдет система атмосферных фронтов, связанная с циклоном “Матильда”. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя (до 2−5 мм за сутки)», — рассказал автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин. Он отметил, что снег наиболее вероятен в западных северных и районах области.