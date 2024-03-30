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В ГАИ напомнили, какие правила нужно соблюдать при передвижении на самокатах, велосипедах и мотоциклах

С наступлением благоприятной погоды на дорогах Беларуси появились мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы на средствах персональной мобильности (СПМ). Госавтоинспекция напомнила о правилах безопасности.

Источник: Смартпресс

Средства персональной мобильности

Пешеходы на СПМ обязаны передвигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч. При этом нельзя создавать препятствия для движения пешеходов.

Категорически запрещено управлять СПМ лицам младше 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон), в состоянии опьянения, не держась за руль при его наличии. Также запрещается перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией.

Велосипедисты.

Велосипедисты в соответствии с ПДД обязаны пересекать дорогу по пешеходному переходу со скоростью идущего шагом пешехода. При движении вне населенного пункта в темное время суток необходимо надевать одежду повышенной видимости.

Мотоциклисты

Мотоциклисты и их пассажиры должны надевать мотошлем и двигаться с включенным ближним светом фар. Во избежание аварийных ситуаций не забывайте при перестроениях пользоваться поворотниками.