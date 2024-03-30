В ГАИ напомнили, какие правила нужно соблюдать при передвижении на самокатах, велосипедах и мотоциклах

Средства персональной мобильности
Пешеходы на СПМ обязаны передвигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч. При этом нельзя создавать препятствия для движения пешеходов.
Категорически запрещено управлять СПМ лицам младше 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон), в состоянии опьянения, не держась за руль при его наличии. Также запрещается перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией.
Велосипедисты.
Велосипедисты в соответствии с ПДД обязаны пересекать дорогу по пешеходному переходу со скоростью идущего шагом пешехода. При движении вне населенного пункта в темное время суток необходимо надевать одежду повышенной видимости.
Мотоциклисты
Мотоциклисты и их пассажиры должны надевать мотошлем и двигаться с включенным ближним светом фар. Во избежание аварийных ситуаций не забывайте при перестроениях пользоваться поворотниками.