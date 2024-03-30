В ГАИ напомнили, какие правила нужно соблюдать при передвижении на самокатах, велосипедах и мотоциклах

Пешеходы на СПМ обязаны передвигаться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч. При этом нельзя создавать препятствия для движения пешеходов.