Рейды по магазинам проходят в Астане

«С этим мы будем бороться. Сейчас мы запустили небольшую акцию и обмениваем вейпы на спортивный инвентарь, например на боксерские перчатки. Также делаем разъяснительную работу, ходим по магазинам и супермаркетам, также проверяем всех. Сегодня мы пришли в магазин, в котором уже фиксировались случаи, что они продавали насвай. Сейчас мы хотим проверить, повторяется это или нет. Сейчас будет происходить закуп. Молодой человек зайдет и попробует купить. Если ему продадут, то на этот магазин будет наложен большой штраф», — сказал спортсмен.