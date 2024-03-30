Японский сад в парке «Краснодар» празднует год со дня открытия. Первые посетители побывали на его территории 30 марта 2023 года.
Завершения строительства Японского сада в парке «Краснодар» жители города ждали с нетерпением. Официально об открытии сообщили утром 30 марта.
Японский сад стал популярным местом у жителей и гостей Краснодара. Спустя год у его ворот собираются очереди желающих посетить его локации.
Площадь сада достигает 7,5 гектаров, а протяженность пешеходных троп — 3591 метра. На территории высадили 6,7 тысячи деревьев, 5,9 тысячи кустарников и 280 тысяч цветов.
Кстати, в начале зимы в Японском саду появился новый арт-объект — китайский дракон. Впечатляющий символ 2024 года поселится в зеркальном пруду Кагамиикэ, расположенном в Японском саду. Спустя время его убрали. Дракон был новогодним украшением.
Кроме того, в Японском саду поселились белки. 12 зверьков переселили на Кубань из Новосибирска.
В настоящее время посетить Японский сад можно с QR-кодом. Их можно получить в инфоматах, расположенных у входа. Войти в сад можно с 7:00 до 21:30, а выйти — до 23:30.