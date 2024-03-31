Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поставил свечку в храме в память о жертвах «Крокуса»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев почтил память жертв теракта в «Крокусе», поставив свечку в Свято-Никольском храме. Ровно девять дней назад произошел страшный теракт, унесший более сотни невинных жизней, в том числе детских. Еще 551 человек пострадал, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на личный тг-канал (18+) Игоря Кобзева.
«Пока еще слишком свежа эта рана, которую нанесли те, в ком нет ничего святого. Все это время мы не переставали разделять скорбь по ушедшим. Люди несут и несут к зданию “Крокуса” цветы, мягкие игрушки. Тот страшный день и те, кто стал жертвами террористов, навсегда в нашей памяти и в наших сердцах. Мы будем помнить…» — сообщил глава региона.