Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поставил свечку в храме в память о жертвах «Крокуса»

«Пока еще слишком свежа эта рана, которую нанесли те, в ком нет ничего святого. Все это время мы не переставали разделять скорбь по ушедшим. Люди несут и несут к зданию “Крокуса” цветы, мягкие игрушки. Тот страшный день и те, кто стал жертвами террористов, навсегда в нашей памяти и в наших сердцах. Мы будем помнить…» — сообщил глава региона.