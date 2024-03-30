Стало известно, с иностранцами из какой страны белоруски чаще всего вступают в брак

Согласно статистическим данным, в 2023 году было заключено 992 брака, где супруг — из РФ, а супруга — белоруска. Почти такое же количество заключенных союзов насчитывается между россиянками и белорусами.
В отчете также отмечается, что по данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживало 707 тысяч человек, указавших национальность «русский (ая)». Это 7,5% от общей численности населения республики.
Из общей численности русских 55,5% женщин и 44,5% мужчин. 84,4% проживают в городах либо поселках городского типа, 15,6% — в сельской местности.