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Стало известно, с иностранцами из какой страны белоруски чаще всего вступают в брак

В Беларуси в 2023 году более половины брачных союзов, зарегистрированных с иностранными гражданами, составляли браки с гражданами РФ. Об этом говорится в обзоре Национального статистического комитета ко Дню единения народов Беларуси и России.

Источник: Смартпресс

Согласно статистическим данным, в 2023 году было заключено 992 брака, где супруг — из РФ, а супруга — белоруска. Почти такое же количество заключенных союзов насчитывается между россиянками и белорусами.

В отчете также отмечается, что по данным переписи населения 2019 года, в Беларуси проживало 707 тысяч человек, указавших национальность «русский (ая)». Это 7,5% от общей численности населения республики.

Из общей численности русских 55,5% женщин и 44,5% мужчин. 84,4% проживают в городах либо поселках городского типа, 15,6% — в сельской местности.