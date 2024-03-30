Более 40 туристов из Беларуси остались в Стамбуле из-за отмены рейса турецкой авиакомпании

Напомним, по данным турецких СМИ, ранее Европейский Союз запретил летающей в Минск авиакомпании Southwind Airlines полеты через свою территорию. Вероятно, в связи с данным запретом Southwind Airlines рейсы перевозчика на маршруте между Минском и Стамбулом задерживаются и отменяются. В частности, утренний рейс из Стамбула с приземлением в белорусской столице в 10.45 был отменен 30 марта, как и обратный ночной вылет в 1.35.