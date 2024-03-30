Более 40 туристов из Беларуси остались в Стамбуле из-за отмены рейса турецкой авиакомпании, передает телеканал ОНТ.
Напомним, по данным турецких СМИ, ранее Европейский Союз запретил летающей в Минск авиакомпании Southwind Airlines полеты через свою территорию. Вероятно, в связи с данным запретом Southwind Airlines рейсы перевозчика на маршруте между Минском и Стамбулом задерживаются и отменяются. В частности, утренний рейс из Стамбула с приземлением в белорусской столице в 10.45 был отменен 30 марта, как и обратный ночной вылет в 1.35.
ОНТ уточняет, что сведения об отмене утреннего рейса появились за несколько часов до предполагаемого времени вылета. Пока группа белорусских граждан размещена в гостинице, они ждут информацию от отправившей их турфирмы.
По данным турецкой авиакомпании, группа туристов из Беларуси вернется на родину 31 марта. Вылет из Стамбула запланирован на 20.00.
Тем временем расширен перечень белорусских товаров, которые можно купить в кредит под 4%.