Днем дождь, ночью снег: какая погода будет в Казахстане 31 марта

АЛМАТЫ, 30 мар — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. В Акмолинской, Карагандинской областях ночью ожидается снег. Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются в Алматинской области и в Жетысуской области. По Казахстану ожидаются туман, на севере, востоке, в центре — гололед.