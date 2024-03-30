Днем дождь, ночью снег: какая погода будет в Казахстане 31 марта

АЛМАТЫ, 30 мар — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. В Акмолинской, Карагандинской областях ночью ожидается снег. Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются в Алматинской области и в Жетысуской области. По Казахстану ожидаются туман, на севере, востоке, в центре — гололед.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью осадки (преимущественно снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 3−5 тепла.
Алматы: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер северо-западный 3−8, ночью порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 8−10 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 12−14 тепла.