Житель Приднестровья ворвался в дом брата и пытался убить его жену: Она схватила ребенка и побежала по огородам, а ее старшая дочь с подругами спряталась в сарае

Сообщение о нападении на женщину в селе Незавертайловка Слободзейского района поступило в дежурную часть Днестровского ГОВД 26 марта в 22:35. Как выяснилось, на территорию частного дома проник мужчина и нанёс множественные колото-резаные раны сельчанке, после чего скрылся. Когда появилась возможность, пострадавшая обратилась за помощью к соседям, которые вызвали милицию и скорую, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Сотрудники дежурной части первыми прибыли на место происшествия. Убедившись, что гражданке и её ребёнку ничего не угрожает, выяснили приметы нападавшего и приступили к его поиску.
Ближе к утру 27 марта в ходе розыскных мероприятий милиционеры увидели мужчину, который подходил под описание, на территории Днестровской городской больницы. При задержании подозреваемый вёл себя агрессивно, не выполнял законные требования сотрудников милиции, поэтому был предупреждён о применении в отношении него физической силы и спецсредств.
При задержании подозреваемый оказал сопротивление, а после попытался захватить оружие. Чтобы не допустить этого, в соответствии со ст. 18 Закона «О милиции» сотрудник применил табельное оружие. Пуля прошла навылет и ранила напарника, который задерживал подозреваемого.
Все остались живы. Раненых доставили в Днестровскую городскую больницу. Им оказана помощь.
По фактам событий проводится разбирательство. Задержанному грозит уголовная ответственность. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый проходил психиатрическое лечение. В понедельник, 1 апреля, его проверят на вменяемость.
Как оказалось, агрессор ворвался в дом брата, напал на его жену и нанес ей около 20 ножевых ранений. В доме были дети, включая ребенка младше годика. «Она со страха схватила ребёнка и побежала по огородам. Кричала: “помогите!”», — говорят соседи. А её старшая дочка (ей 15) в это время пряталась в сарае вместе ещё с двумя подругами-подростками. Они тоже были дома во время нападения.
Пострадавшая сейчас в больнице. Её жизни ничего не угрожает.