Житель Приднестровья ворвался в дом брата и пытался убить его жену: Она схватила ребенка и побежала по огородам, а ее старшая дочь с подругами спряталась в сарае

Как оказалось, агрессор ворвался в дом брата, напал на его жену и нанес ей около 20 ножевых ранений. В доме были дети, включая ребенка младше годика. «Она со страха схватила ребёнка и побежала по огородам. Кричала: “помогите!”», — говорят соседи. А её старшая дочка (ей 15) в это время пряталась в сарае вместе ещё с двумя подругами-подростками. Они тоже были дома во время нападения.