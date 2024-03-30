В АТОР сообщили о замене Southwind на Azur Air на рейсах в Египет на следующей неделе

Ранее АТОР сообщала, что решением Евросоюза авиакомпании Southwind ограничили полеты в Европу — ее сочли связанной с Россией. Теперь перевозчик, который базируется в Анталье и пользуется популярностью у туристов из России, не сможет летать над территорией ЕС. По этой причине был отложен вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха.