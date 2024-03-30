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В АТОР сообщили о замене Southwind на Azur Air на рейсах в Египет на следующей неделе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air в течение следующей недели будет выполнять рейсы из Москвы в Шарм-эш-Шейх вместо авиакомпании Southwinds. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, расписание будет конкретизировано позже. Она также призвала туристов обратить внимание на изменение аэропорта вылета, так как Azur Air летает из Внуково, а Southwind выполнял полеты из Шереметьево.

Ранее АТОР сообщала, что решением Евросоюза авиакомпании Southwind ограничили полеты в Европу — ее сочли связанной с Россией. Теперь перевозчик, который базируется в Анталье и пользуется популярностью у туристов из России, не сможет летать над территорией ЕС. По этой причине был отложен вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха.

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