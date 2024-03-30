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Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ установили эскалаторы и лифты

Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подходят к концу работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования. Об этом в субботу, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, здесь были смонтированы три эскалатора, которые уже успели пройти процесс обкатки. Кроме того, были установлены два лифта для маломобильных групп населения. Сейчас проводятся работы по подготовке к их техническому освидетельствованию. Кроме того, продолжается процедура прокладки кабеля, к этому времени специалисты проложили порядка 90 процентов от общего объема.

— В частности, будет проверена бесперебойность работы систем автоматического пожаротушения. Испытания необходимы для последующей передачи нового оборудования в эксплуатацию, — добавил Бочкарев, слова которого цитирует официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заммэра рассказал, что строительная готовность двух подземных пешеходных переходов, ведущих к городскому вокзалу Лианозово, оценивается в 35 процентов. Он отметил, что специалисты уже начали устанавливать железобетонные конструкции, лестничные сходы и гидроизоляционные сооружения.

метро