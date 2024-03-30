Во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ установили эскалаторы и лифты

По его словам, здесь были смонтированы три эскалатора, которые уже успели пройти процесс обкатки. Кроме того, были установлены два лифта для маломобильных групп населения. Сейчас проводятся работы по подготовке к их техническому освидетельствованию. Кроме того, продолжается процедура прокладки кабеля, к этому времени специалисты проложили порядка 90 процентов от общего объема.