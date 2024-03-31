В Беларуси католики и протестанты празднуют Пасху 31 марта 2024

На Пасху запрещено заниматься как тяжелым физическим трудом, так и бытовыми делами. Подразумеваются уборка, стирка, глажка и так далее. Не следует заниматься и работами на огороде. К примеру, высаживать рассаду. Не рекомендуется в указанный праздник проявлять агрессию, а также провоцировать конфликты. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, в праздник Воскресения Христова следует отказаться от гаданий.