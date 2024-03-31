В Беларуси католики и протестанты празднуют Пасху 31 марта 2024

В Беларуси католики и протестанты 31 марта 2024 года празднуют Пасху, или Воскресение Христово.
Католическая Пасха в Беларуси, 31 марта 2024 года, история
Пасха, или Светлое Христово Воскресение является центральным праздником, символизирующим победу жизни над смертью. Так, смерть Спасителя является искуплением грехов всего человечества и дарит надежду на вечную жизнь. Дата Католической Пасхи всегда переходящая, то есть каждый год она отмечается в разные даты.
Католическая Пасха в Беларуси, 31 марта 2024 года, традиции
По традиции, на Пасху принято посещать торжественные мессу в костелах, во время которой зажигают большую пасхальную свечу — Пасхал. Уже от нее прихожане зажигают свои свечи, которые символизируют благословение Иисуса Христа. За день до праздника осуществляется крещение взрослых.
На Воскресение Христово всегда освещают пасхальные корзинки. В них, как правило, собирают хлеб, соль, яйца, пасхальную выпечку. Это могут быть как небольшие куличи-пасхи, маленькие булочки с корицей, так и сдобные «колоски». После освящения родные и родственники собираются за праздничным столом. Его главным украшением считались яйца, окрашенные в красный цвет (сейчас яйца красят в разные цвета), символизирующий жертвенную смерть Иисуса Христа.
Католическая Пасха в Беларуси, 31 марта 2024 года, что нельзя делать
На Пасху запрещено заниматься как тяжелым физическим трудом, так и бытовыми делами. Подразумеваются уборка, стирка, глажка и так далее. Не следует заниматься и работами на огороде. К примеру, высаживать рассаду. Не рекомендуется в указанный праздник проявлять агрессию, а также провоцировать конфликты. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Кроме того, в праздник Воскресения Христова следует отказаться от гаданий.
Католическая Пасха в Беларуси, 31 марта 2024 года, что можно делать
По традиции, Пасху отмечают всей семьей, собираясь с родственниками, за большим столом. А еще зовут гостей или же сами ходят в гости. На праздник принято дарить друг другу подарки. Кроме того, принято устраивать различные игры с крашеными яйцами. Именно яйца и пасхальный заяц являются главными атрибутами праздника.
Католическая Пасха в Беларуси, 31 марта 2024 года, пасхальный стол
На праздничном столе, за которым собираются все родственники, присутствуют яйца, соль, хлеб, колбасные и мясные изделия, красное вино. Также на столе есть и пасхальная выпечка. Чаще всего это куличи. Однако важно помнить, что наполнение стола может отличаться, в зависимости от региона Беларуси.
Католическая Пасха в Беларуси, 31 марта 2024 года, народные приметы
Согласно приметам, про холодное лето предупреждают птицы, которые вьют гнезда на солнечной стороне. В том случае, если на небе мелкие звезды, то это указывает на дождливую погоду. Богатый урожай грибов и ягод обещает большое количество комаров в лесу.