Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Румыния с 31 марта начнет выдавать визы, дающие доступ в Шенгенскую зону, в том числе их будут выдавать дипломатические миссии в России.

Источник: © РИА Новости

Румыния стала государством-членом Шенгенской зоны с 31 марта по решению Совета Европейского Союза в конце декабря 2023 года. С этой даты отменяется воздушный и морской пограничные контроли. В Шенгенскую зону входят всего 29 стран.

«В то же время румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы, которые позволят владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — говорится в сообщении на сайте МИД Румынии.

Там уточняется, что Румыния начнет выдавать единые (Шенгенские) визы начиная с 31 марта; в кол-центре посольства Румынии в РФ РИА Новости также подтвердили возможность получения виз с этой даты.

ЕС