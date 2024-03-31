Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону

«В то же время румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы, которые позволят владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — говорится в сообщении на сайте МИД Румынии.