Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону

Румыния стала государством-членом Шенгенской зоны с 31 марта по решению Совета Европейского Союза в конце декабря 2023 года. С этой даты отменяется воздушный и морской пограничные контроли. В Шенгенскую зону входят всего 29 стран.
«В то же время румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы, которые позволят владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — говорится в сообщении на сайте МИД Румынии.
Там уточняется, что Румыния начнет выдавать единые (Шенгенские) визы начиная с 31 марта; в кол-центре посольства Румынии в РФ РИА Новости также подтвердили возможность получения виз с этой даты.