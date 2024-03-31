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Движение на улице Грина ограничат в апреле из-за строительных работ

Движение транспорта на участке ул. Грина на юго-западе столицы будет ограничено с 1 до 30 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 до 30 апреля на участке ул. Грина в районе вл. 1, корп. 3 будет недоступна для движения одна из двух полос», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.