Движение на улице Грина ограничат в апреле из-за строительных работ

«С 1 до 30 апреля на участке ул. Грина в районе вл. 1, корп. 3 будет недоступна для движения одна из двух полос», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.
Движение транспорта на участке ул. Грина на юго-западе столицы будет ограничено с 1 до 30 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 1 до 30 апреля на участке ул. Грина в районе вл. 1, корп. 3 будет недоступна для движения одна из двух полос», — говорится в сообщении.
Уточняется, что это связано с проведением строительных работ.