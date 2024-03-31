Умер основатель одной из крупнейших бизнес-компаний в Приморье

«На излете Советского союза Постовалов был самым молодым капитаном самого крупного в мире рыбообрабатывающего судна. Спаял себе компьютер типа “Синклера” и не только — оперативно корректировал судовые роли, пока все остальные перепечатывали обширный документ на пишущей машинке, но и разработал собственный алгоритм оптимизации размещения груза в трюмах. А когда перестроечный бардак окончательно достал, он сошел по трапу на берег с маленьким японским телевизором и арендовал в городской библиотеке Уссурийска маленькую комнатку, откуда продавал импортные цветные телевизоры, предлагая сервис установки и настройки изображении», — сообщил Митрофанов.