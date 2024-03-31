Умер основатель одной из крупнейших бизнес-компаний в Приморье

Скончался основатель одной из крупнейших компаний Уссурийска «В-Лазер» Борис Постовалов. Об этом сообщил газете «Конкурент» (18+) Сергей Митрофанов, в прошлом первый вице-президент ГК «В-Лазер», сообщает ИА PrimaMedia.
«На излете Советского союза Постовалов был самым молодым капитаном самого крупного в мире рыбообрабатывающего судна. Спаял себе компьютер типа “Синклера” и не только — оперативно корректировал судовые роли, пока все остальные перепечатывали обширный документ на пишущей машинке, но и разработал собственный алгоритм оптимизации размещения груза в трюмах. А когда перестроечный бардак окончательно достал, он сошел по трапу на берег с маленьким японским телевизором и арендовал в городской библиотеке Уссурийска маленькую комнатку, откуда продавал импортные цветные телевизоры, предлагая сервис установки и настройки изображении», — сообщил Митрофанов.
«С огромным энтузиазмом Борис Владимирович включился в законотворческую деятельность, став депутатом краевого законодательного собрания. Он разработал идею самого честного в мире налогообложения и всячески продвигал внедрение вмененки как универсального налога не только в Приморье, но и в России», — продолжает Митрофанов.
В процессе вертикальной интеграции возникла компания «ВЛ-Лоджистик» и «ВЛ-финанс». А также была создана база отдыха «Океан» в Андреевке, ныне Хасанского округа.
«В бухте Троица было положено начало выращиванию трепангов и гребешков, но многие планы так и не сбылись после того, как тяжелая болезнь внезапно одолела Бориса Владимировича. Светлый был человек, будем помнить его», — заключил Сергей Митрофанов.