Мэрия Владивостока ищет подрядчика на постройку перехода на «Радиоприборе»

Во Владивостоке объявлен новый тендер на строительство надземного перехода возле остановки «Радиоприбор», после того как предыдущая попытка привлечь подрядчиков, состоявшаяся в начале марта, оказалась безрезультатной из-за отсутствия интереса со стороны строительных компаний.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой мэрии, новый объект будет иметь протяженность более 27 метров и ширину в 3 метра, а также будет оснащен лифтами для людей с ограниченными возможностями.
Этот проект направлен на повышение безопасности пешеходов и транспортных потоков в районе. В планах администрации города завершить строительство до конца ноября текущего года.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» власти города намерены реализовать обширный план по обновлению дорожной инфраструктуры, который включает в себя ремонт улиц Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровскую, Иманскую, Комсомольскую, а также перекрестков Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева и Нейбута. В текущем году также планируется ввести в эксплуатацию лифты на уже существующем переходе на улице Олега Кошевого.