Мэрия Владивостока ищет подрядчика на постройку перехода на «Радиоприборе»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» власти города намерены реализовать обширный план по обновлению дорожной инфраструктуры, который включает в себя ремонт улиц Никифорова, Сафонова, Героев Хасана, Авроровскую, Иманскую, Комсомольскую, а также перекрестков Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева и Нейбута. В текущем году также планируется ввести в эксплуатацию лифты на уже существующем переходе на улице Олега Кошевого.