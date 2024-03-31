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Малышка в 125 килограмм: в Приморье тигрицу пришлось отвести к зубному

В Приморском крае тигрице сделали стоматологическую операцию.

Источник: Соцсети

Специалисты Центра «Тигр» поделились хорошей новостью. Тигрице из Анучинского района, у которой заметили проблемы с зубами, удалось провести операцию. Хищнице почистили ротовую полость и удалили осколки клыков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Тигрица попалась на фотоловушку, специалистов смутил ее вес, а после выяснилось, что краснокнижной кошке требуется операция. Из-за травм в пасти она не могла нормально питаться, ей было больно.

«Зверю провели стоматологическую операцию две недели назад. За это время полосатая кошка пошла на поправку, ее раны заживают. К тому же хищница прибавила в весе 15 килограмм, теперь малышка весит 125 килограмм», — поделились сотрудники Центра.

Жители Приморья уже ласково прозвали тигрицу Анучинка и желают ей долгих лет счастливой кошачьей жизни.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Анучинском районе Приморья запечатлели тигра, разгуливающего по проезжей части.

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