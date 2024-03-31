Михаил Дегтярев поздравил команды с завершением хоккейного сезона

— Вы бились, как настоящие тигры. И я вас хочу за это поблагодарить. Интерес к молодежному хоккею вырос: в наших секциях все больше ребятишек. Это в том числе и ваша заслуга. В новом сезоне желаю успеха! — обратился к «Амурским Тиграм» Михаил Дегтярев, вручив им символический Памятный знак за победу в Серебряном Дивизионе Чемпионата МХЛ.