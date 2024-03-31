Экс-акима в ЗКО суд обязал вернуть элитные земли государству

Через три года при новом акиме района Марате Токжанове участок уходит в собственность Есчанову. Стоимость сделки — 42,8 миллиона тенге, оплата поступала в казну в течение трёх лет. В 2021 году Нурлан Есчанов продаёт эти 19,6 гектара экс-акиму Жакупову. Последний разделил земли на 24 участка.