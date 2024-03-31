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Экс-акима в ЗКО суд обязал вернуть элитные земли государству

Бывший аким района Байтерек ЗКО Карим Жакупов пытался обжаловать решение суда, обязывающее его вернуть государству землю, ередаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Суд № 2 района Байтерек признал незаконным выдачу экс-чиновнику 19,6 гектара земли в элитном посёлке Мичурино, как и все последующие сделки с этой землёй. Не согласившись с таким решением суда, Карим Жакупов решил обжаловать приговор. Однако апелляционная коллегия областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, дело началось с подачи общественника. На земельный вопрос обратил внимание председатель республиканского общественного объединения «Әділдік Жолы» Бауыржан Заки Ахметжан. Он выяснил, что в 2017 году аким Мичуринского сельского округа (при акиме района Кариме Жакупове) предоставил в аренду предпринимателю Нурлану Есчанову земельный участок площадью 19,6 гектара земли для развития этнического аула и конефермы.

Через три года при новом акиме района Марате Токжанове участок уходит в собственность Есчанову. Стоимость сделки — 42,8 миллиона тенге, оплата поступала в казну в течение трёх лет. В 2021 году Нурлан Есчанов продаёт эти 19,6 гектара экс-акиму Жакупову. Последний разделил земли на 24 участка.