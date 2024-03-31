«Без рук никуда!» Как помочь кузбасской молодёжи освоить профессию на заводе

Учеников у нашего героя уже и не счесть, а потому и подход к ним у Игоря Александровича давно собственный. «Наш первый разговор с учеником всегда о его жизни: спрашиваю, какая у него семья, как и чем он живёт, что ему интересно, в каком он настроении. От этого во многом зависят мои задания. Ведь если у человека дома проблемы, серьёзную работу я ему вряд ли пока дам. Да и самому хочется понять, какой человек. Потом перехожу на технику безопасности, начинаю с азов — куда можно ходить, а куда нельзя. Говорю, чтобы в первые дни ходили за мной хвостиком», — рассказывает Игорь Александрович.