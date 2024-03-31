«Без рук никуда!» Как помочь кузбасской молодёжи освоить профессию на заводе

Бригадир цеха теплогазоснабжения металлургического комбината Игорь Петухов обучает слесарей-ремонтников. Но учит он не просто азам профессии, ему хочется, чтобы они увлеклись ею. kuzbass.aif.ru рассказывает об уникальном рабочем.
Работать руками.
Игорь устроился на комбинат 16-летним подростком, так как уже точно знал, что ему нравится работать руками. Об образовании не думал — не то время было: стране нужен был металл, а трудиться на таком металлургическом гиганте было почётно. Отучился уже в 1990-х, и сразу же стал бригадиром слесарей-ремонтников в цехе теплогазоснабжения.
«Во мне всегда была рабочая жилка. Да и в цехе трудиться интересно, потому что оборудование самое разное: насосы, трубопроводы, запорная арматура. И без рук никуда: сколько всего за эти годы ими перебрал — не счесть!» — улыбается Игорь Петухов. За это работу свою и любит, а ещё признается, что своим ученикам хочет передать не только опыт, но и свою увлечённость.
Учеников у нашего героя уже и не счесть, а потому и подход к ним у Игоря Александровича давно собственный. «Наш первый разговор с учеником всегда о его жизни: спрашиваю, какая у него семья, как и чем он живёт, что ему интересно, в каком он настроении. От этого во многом зависят мои задания. Ведь если у человека дома проблемы, серьёзную работу я ему вряд ли пока дам. Да и самому хочется понять, какой человек. Потом перехожу на технику безопасности, начинаю с азов — куда можно ходить, а куда нельзя. Говорю, чтобы в первые дни ходили за мной хвостиком», — рассказывает Игорь Александрович.
Ребята молодые, часто оборудование видят впервые в жизни, а ещё удивляются, что, оказывается, много работы приходится делать руками.
Делать красиво.
Одно из главных умений слесарей-ремонтников — работа разными инструментами. Есть у Игоря и свой тест: «Когда мы начинаем трудиться, я прошу ученика помочь и смотрю, какой инструмент он взял и как им работает. Уже здесь видно, на что способен человек и чему мне его предстоит научить».
А ещё он приучает своих ребят делать всё красиво. Казалось бы, какая красота, должна быть функциональность в первую очередь, но нет: «Делаем мы, например, ограждение, всегда говорю ученикам: сделайте его ровным, геометрически правильным и красивым. Ведь как приятно людям будет смотреть на это!».
Наставник не только должен быть профессионалом, но и уметь вовлечь в работу так, чтобы ученик полюбил её, считает Игорь Петухов. И сделать это совсем не просто: «Нужно, чтобы ребята поняли: что я требую с них, умею делать сам. Важно, чтобы тебя уважали, а для этого тебе самому нужно уважать тех, кого обучаешь: никогда не оскорблять; если нужно, уметь извиниться. Но в то же время важно быть требовательным и в меру строгим».
Игорь умеет находить решение каждой проблемы, которая возникает с учениками. «Не у всех лежит душа к нашей работе. Часто увлечение ею рождается из ощущения собственной нужности. Был у меня ученик, который много времени проводил в телефоне. И тут как раз нам нужно было найти и заказать новое оборудование. Я поспросил его поискать и почитать в Интернете. О увлекся и нашёл. А на следующий день я заметил, что его отношение к работе изменилось: он понял, что от него есть польза!» — рассказывает наш герой. И так тонко чувствует он всех своих подопечных, а за это они его особенно уважают и ценят.