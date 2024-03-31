Заседание антитеррористической комиссии состоялось в Иркутской области

— Сегодня решили, что еще проведем отдельное заседание комиссии с советом ректоров Иркутской области, послушаем, что сейчас больше всего беспокоит руководство вузов и молодежных движений. Обсудили и важность профилактических мероприятий: проведение тренировок эвакуаций, проверок эвакуационных путей в местах массового пребывания. Люди должны понимать, как и при каких звуковых сигналах им покинуть помещение в случае необходимости, — сказал Игорь Кобзев.