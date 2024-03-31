Заседание антитеррористической комиссии состоялось в Иркутской области

30 марта прошло внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Основное внимание было уделено эффективности реализации и усилению системы мер по обеспечению антитеррористической защиты различных объектов на территории региона.
На заседании обсуждались меры по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, образования, жизнеобеспечения, энергетики, транспортной инфраструктуры, социальной сферы, спорта, культуры и религии, а также мест массового скопления людей в Иркутской области.
— Сегодня решили, что еще проведем отдельное заседание комиссии с советом ректоров Иркутской области, послушаем, что сейчас больше всего беспокоит руководство вузов и молодежных движений. Обсудили и важность профилактических мероприятий: проведение тренировок эвакуаций, проверок эвакуационных путей в местах массового пребывания. Люди должны понимать, как и при каких звуковых сигналах им покинуть помещение в случае необходимости, — сказал Игорь Кобзев.
Министерство жилищной политики и энергетики сообщило о наличии необходимых средств и материалов для оперативного реагирования на ситуации, которые могут привести к нарушению работы систем жизнеобеспечения. Сформированы аварийно-восстановительные бригады, оснащенные необходимым оборудованием и инструментами для оперативного устранения чрезвычайных ситуаций.
В свою очередь, министерство социального развития, опеки и попечительства ежеквартально обновляет данные о состоянии антитеррористической защищенности объектов ведомства. Отмечается, что срок действия паспортов безопасности 98 объектов истекает в разные периоды 2024 года, и планируется их обновление в соответствии с законодательством.